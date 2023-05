Weiterer Trainingsplatz für den CFC: Stadt stimmt neuem Kunstrasenfeld zu

Der neue Trainingsplatz im Chemnitzer Sportforum soll bis Juni 2025 fertiggestellt werden und für den Nachwuchs der Himmelblauen zur Verfügung stehen. Dies hat der Chemnitzer Stadtrat bereits in seiner Sitzung am 10. Mai beschlossen.

Auch in Zukunft will der Verein stark in den Nachwuchs investieren. Wie erfolgsbringend diese Arbeit ist, zeigte zuletzt die himmelblaue U17-Mannschaft in der Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Dort schlossen sie die Saison 2022/2023 als Vizemeister ab.