Wetterprognose sorgt für weitere Absage: CFC kann am Samstag nicht in Babelsberg spielen

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder (33) © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die für Samstag, 13 Uhr, angesetzte Regionalliga-Partie wurde abgesagt. Der Platz im Karl-Liebknecht-Stadion ist unbespielbar.

"Der Kälteeinbruch sorgt deutschlandweit für zahlreiche Spielausfälle, auch in der Regionalliga Nordost. Ein Dank geht an die Vereinsverantwortlichen in Babelsberg, die uns in kollegialer Zusammenarbeit frühzeitig über die Absage informiert haben", kommentierte Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder (33) den Spielausfall.

Für die Himmelblauen ist es bereits der dritte in diesem Herbst/Winter. Das am letzten Spieltag der Hinrunde abgesagte Auswärtsspiel gegen Viktoria Berlin war in der Vorwoche nachgeholt worden. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (36) feierte einen 2:0-Sieg.

Die zweite Partie, das ursprünglich für den 14. Dezember angesetzte Heimspiel gegen Hertha BSC II., soll am kommenden Mittwoch ausgetragen werden. Auch dieses Duell ist - Stand heute - akut gefährdet.