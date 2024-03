15.03.2024 18:58 Absolute Premiere: Ist er Eintrachts Geheimwaffe im Topspiel beim BVB?

49 Mal verlor die Eintracht in der Historie bei Borussia Dortmund. Kommt am Sonntag der Jubiläumssieg des BVB hinzu? SGE-Coach Toppmöller will das verhindern.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Trotz Außenseiterrolle ist Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (43) vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund optimistisch. SGE-Coach Dino Toppmöller (43) will den 50. Heimsieg der Geschichte des BVB gegen die Eintracht unbedingt verhindern. © Arne Dedert/dpa "Wir freuen uns auf das Spiel, weil wir auch von uns überzeugt sind", sagte der 43-Jährige am Freitag im Rahmen der Medienrunde vor dem schwierigen Auswärtsmatch im Signal-Iduna-Park. Die Dortmunder seien zwar ein "großes Kaliber" mit "abartiger Qualität", aber nicht unschlagbar: "Wir gehen da positiv ran." In der Hinrunde hatten die Hessen dem deutschen Vizemeister in einem rasanten Duell ein 3:3 abgetrotzt. Mit einer ausbalancierten Taktik und "etwas Match-Glück" will Toppmöller einen weiteren Erfolg hinzufügen. "Wichtig ist, den Mut zu haben, selbst rauszuspielen. Im Spiel gegen den Ball hat Dortmund die eine oder andere Anfälligkeit", erklärte er. "Wir werden uns deshalb nicht verstecken, können aber auch nicht 90 Minuten geradeaus gehen." Eintracht Frankfurt Robin Koch ist zurück im Nationalteam, aber die Sache hat einen Haken Die abgelaufene Trainingswoche hat seine Zuversicht gestärkt, dass das klappen könnte. "Die Jungs haben vor Tatendrang gebrannt", berichtete Toppmöller. Eine absolute Premiere gab es zudem auch: Erstmals seit seinem Wechsel nach Frankfurt habe auch der französische Neuzugang Hugo Ekitiké (21) die ganze Woche lang trainieren können und sei eine gute Option für die Offensive. Kevin Trapp nicht für DFB-Elf nominiert: Toppmöller kann "Entscheidung nicht nachvollziehen" Hugo Ekitiké (21) konnte erstmals seit seinem Wechsel nach Frankfurt eine komplette Trainingswoche mit dem Team absolvieren. © Arne Dedert/dpa Frankfurt hatte zuletzt mit fünf ungeschlagenen Bundesliga-Partien den Saisonrekord eingestellt und Europacup-Platz sechs mit bisher 40 Punkten gefestigt. "Wir haben schon in der Hinrunde ein starkes Spiel gegen den BVB gemacht und fahren dorthin, um zu gewinnen", sagte Abwehrchef Robin Koch (27). Während Toppmöller optimistisch ist, muss Eintracht-Torwart Kevin Trapp (33) erst einmal seine zumindest temporäre Ausbootung aus dem DFB-Team verkraften. Toppmöller kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. "Ich teile die Meinung nicht unbedingt", sagte er. "Trapp hat starke Spiele in der Bundesliga-Rückrunde gemacht. Deshalb verstehe ich es nicht so ganz." Toppmöller hat am Donnerstag mit Trapp über die Nichtberücksichtigung gesprochen und den Eindruck gewonnen, dass er "sehr motiviert mit einer Jetzt-Erst-Recht-Mentalität" in die nächsten Spiele geht. Eintracht Frankfurt Trotz Mega-Erfolgen: Liegt auf diesem Bundesliga-Klub ein böser Fluch? Alles in allem ist die Stimmung im Lager der Eintracht gut. Man ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, aber gleichzeitig auch zuversichtlich, dass etwas Zählbares in Dortmund drin ist. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 25 63:16 67 2 FC Bayern München 25 73:29 57 3 VfB Stuttgart 25 57:31 53 4 Borussia Dortmund 25 50:31 47 5 RB Leipzig 25 55:31 46 6 Eintracht Frankfurt 25 41:32 40 7 TSG 1899 Hoffenheim 25 44:47 33 8 SC Freiburg 25 34:45 33 9 FC Augsburg 25 40:41 32 10 SV Werder Bremen 25 34:39 30 11 1. FC Heidenheim 1846 25 34:43 28 12 Borussia Mönchengladbach 25 45:49 27 13 VfL Wolfsburg 25 30:41 25 14 1. FC Union Berlin 25 23:41 25 15 VfL Bochum 1848 25 30:52 25 16 1. FC Köln 25 19:42 18 17 1. FSV Mainz 05 25 20:46 16 18 SV Darmstadt 98 25 24:60 13 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

