Bayer Leverkusen gnadenlos! Werkself schießt Europa-Anwärter Eintracht Frankfurt ab

Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen bleibt auch im 48. Spiel in Serie unbesiegt! Beim mutigen Europa-Anwärter Eintracht Frankfurt setzte sich die Werkself am Sonntag mit 1:5 durch.

Anders auf der Gegenseite: Im Stile einer waschechten Spitzenmannschaft schlug die Werkself mitten in der besten Phase der Eintracht in Person von Tschechen-Bomber Patrik Schick kurz vor der Pause zu, als der Trapp mit einem wuchtigen Kopfball aus fünf Metern (44.) keine Chance ließ.

Angetrieben vom Erfolgserlebnis zogen die Gastgeber in der Folge ein regelrechtes Powerplay auf - und schnupperten sogar kurzzeitig an der Sensation. Und wieder war es Ekitiké, der im Mittelpunkt stand: Der 21-Jährige setzte sich im Mittelfeld gegen zwei Gegenspieler technisch stark durch und bediente den einlaufenden Omar Marmoush. Frei vor Hradecky verlor der Ägypter allerdings die Nerven und drosch das Spielgerät in den Frankfurter Abendhimmel (42.).

Anschließend brauchte die SGE 20 Minuten, um sich wieder zu berappeln - und wie! Nach feiner Flanke von Farès Chaïbi kam Eintracht-Knipser Hugo Ekitiké plötzlich frei zum Abschluss und ließ Bayer-Kapitän Lukas Hradecky keine Chance - 1:1 (32.). Der dritte Treffer in Serie für das französische Top-Talent!

Dabei war es Bayer-Kämpfer Granit Xhaka, der seine Mannschaft bereits früh auf die Siegerstraße brachte: Nachdem er kurz zuvor noch knapp per Distanz-Hammer gescheitert war, schweißte der Schweizer das Spielgerät unhaltbar für Eintracht-Keeper Kevin Trapp in den rechten Giebel (12.).

Sein Kopfballtor zum 1:2 kurz vor der Pause war ein echter Nackenschlag für die SGE: Stürmer Patrik Schick. © Arne Dedert/dpa

In der zweiten Halbzeit machte Bayer dann nahtlos weiter und erhöhte in Person von Exequiel Palacios per Elfmeter (58.) auf 1:3. Zuvor hatte Niels Nkounkou Bayers Nathan Tella komplett unnötig gefoult und Schiedsrichter Christian Dingert keine andere Wahl gelassen, als auf den Punkt zu zeigen.

Den Eintracht-Stecker zog dann der gerade erst eingewechselte Jeremie Frimpong mit seinem vorentscheidenden Tor zum 1:4 - eingeleitet durch Nationalspieler Jonas Hofmann per Weltklassepass (77.).

Den Horror-Abend aus Eintracht-Sicht machte schließlich Ansgar Knauff perfekt, als er bei einer Grätsche im Strafraum den Fuß von Joker Frimpong deutlich traf - und so den zweiten Elfmeter des Tages verursachte. Boniface trat an und verwandelte sicher zum 1:5-Endstand in die Mitte (89.).

Die SGE hat mit der deutlichen Packung die vorzeitige Entscheidung um den Kampf um die Europa League verpasst. Hätte die Mannschaft von Dino Toppmöller einen Dreier eingefahren, wäre Tabellenplatz Sechs zementiert gewesen - und die Teilnahme am internationalen Wettbewerb sicher!

Bayer wiederum darf sich über das 48. Spiel in Serie ohne Punktverlust freuen. Für den Meister lebt damit der Traum einer kompletten Saison ohne Niederlage weiter.