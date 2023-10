Bundesliga-Spieltage 9 bis 13 terminiert: SGE und Lilien erwarten gleich dicke Brocken!

Frankfurt am Main/Darmstadt - Die DFL hat die genauen Termine der Spieltage 9 bis 13 in der Fußball-Bundesliga bekannt gegeben.

Die Fans der Lilien erwarten zwei Flutlichtspiele am Freitagabend, die Eintracht-Anhänger können drei Stadionbesuche am Sonntag einplanen. © Bild-Montage: Uwe Anspach/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Bedingt durch die Teilnahme an der Europa Conference League wird Eintracht Frankfurt gleich dreimal an einem Sonntag antreten. Darmstadt 98, der zweite hessische Verein in Deutschlands Fußball-Oberhaus, hat zwei Flutlicht-Partien am Freitagabend.

Gleich am 9. Spieltag kommt es am Sonntag (29. Oktober, 15.30 Uhr, DAZN) für die Frankfurter zum Topspiel gegen den BVB im heimischen Waldstadion. Nach dem noch nicht genau terminierten DFB-Pokalspiel beim Drittligisten Viktoria Köln in der Woche reisen die Adlerträger am darauffolgenden Samstag (4. November, 15.30 Uhr, Sky) zum 1. FC Nürnberg.

Am 12. November (Sonntag, 17.30 Uhr, DAZN) steht für die Adlerträger bei Werder Bremen der dritte Auswärtskick in Folge an, ehe nach der Länderspielpause der VfB Stuttgart am Main zum Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) zu Gast ist. Am 13. Spieltag geht es schließlich zum Sonntagskick (3. Dezember, 19.30 Uhr) beim FC Augsburg.