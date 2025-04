Duell mit Tottenham: Eintracht-Coach Toppmöller will "um Punkt neun voll on fire" sein

Frankfurt/Main - Axel Hellmann (53) ist Feuer und Flamme. "Also, ich bin on fire", versprach das Urgestein von Eintracht Frankfurt . Bei "jeder Gelegenheit" wolle er "jedem, den ich zu fassen kriege", vor dem nächsten Europapokal-Showdown gegen Tottenham Hotspur einheizen.

Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (53) ist heiß auf das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

"Ich will diese Chance nicht an uns vorbeiziehen lassen, denn ich weiß, was es den Menschen, der Stadt und dem Klub bedeutet", so der 53-Jährige.

Die Chance, zum dritten Mal in sechs Jahren das Europa-League-Halbfinale zu erreichen, ist nach dem 1:1 im Hinspiel nämlich zum Greifen nah.

Am Donnerstag (21 Uhr/RTL) setzt die Eintracht voll auf ihren Hexenkessel Waldstadion. Frankfurt müsse "von der ersten Minute an zeigen, dass es gegen uns in der Europa League nichts zu holen gibt in diesem Stadion", forderte Hellmann.

Ein Blick in die Vergangenheit offenbart zumindest ein gutes Omen: Vor 43 Jahren holte die Eintracht ihren bislang einzigen Sieg gegen die Spurs. Im März 1982 gewann Frankfurt sein Heimspiel 2:1. Im Viertelfinal-Rückspiel, im Europapokal der Pokalsieger. Damals schieden die Hessen wegen eines 0:2 in London aus dem Hinspiel dennoch aus.