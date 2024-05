Eintracht Frankfurt in Europa League, doch Zukunft von Toppmöller ungewiss

Frankfurt am Main - Trotz des erneuten Einzugs in einen internationalen Wettbewerb ist die Zukunft von Dino Toppmöller (43) als Trainer von Eintracht Frankfurt ungewiss.

Auch auf mehrmalige Nachfrage wollte Krösche sich nicht darauf festlegen, dass die Eintracht mit Toppmöller in die neue Saison geht.

"In den nächsten Tagen geht es darum zu analysieren, was wir besser machen und wo wir uns weiterentwickeln können", setzte der Sportvorstand hinzu.

Sportvorstand Markus Krösche (43) vermied am heutigen Samstag nach dem 2:2 gegen RB Leipzig im letzten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Coach in der kommenden Saison.

Ungeachtet des Einzugs in die Europa League stellte Krösche der Mannschaft insgesamt kein gutes Zeugnis aus. "Wir wissen, dass wir uns fußballerisch verbessern und mehr Konstanz in unsere Leistung bekommen müssen. Wir haben in dieser Saison über weite Strecken keinen guten Fußball gespielt", resümierte Krösche.