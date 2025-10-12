Transfer im Winter? Eintracht Frankfurt nimmt spannenden Spanien-Star ins Visier

Frankfurt am Main - Die Saison hat gerade erst Fahrt aufgenommen, doch bei Eintracht Frankfurt laufen die Planungen für die kommende Transferphase bereits auf Hochtouren. Offenbar richtet sich der Blick der Verantwortlichen erneut nach Spanien und auf einen spannenden Spieler, der schon im Sommer heiß gehandelt wurde.

Sergi Altimira (24, l.) steht wohl abermals im Fokus der Frankfurter Eintracht. © Jose Breton/AP/dpa

Laut Informationen des türkischen Transferexperten Ekrem Konur ist die Eintracht weiterhin an Sergi Altimira (24) von Betis Sevilla interessiert.

Bereits in der Sommer-Transferperiode sollen die Hessen versucht haben, den 24-jährigen Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Konur zufolge scheiterte der Deal damals, weil Frankfurts Angebot einer Leihe inklusive Kaufpflicht über 22,5 Millionen Euro vom spanischen Traditionsklub abgelehnt wurde.

Altimira gilt als spielstarker, dynamischer Mittelfeldakteur, der sowohl defensive Stabilität bringen als auch im Spielaufbau Akzente setzen kann - ein Profil, das perfekt ins Konzept der Eintracht passen würde und aktuell dringend benötigt wird.