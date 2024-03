Eintracht-Legende schießt scharf: Gewagte Aussage in Richtung BVB!

Frankfurt am Main - Am vergangenen Wochenende noch im direkten Duell verloren - doch einige Tage später schon wieder im Angriffsmodus. Die Eintracht will sich scheinbar um jeden Preis an den Granden der Bundesliga vorbeischieben. Erstes "Opfer" soll der BVB sein - behauptet zumindest Adler-Legende Jan Age Fjörtoft (57).