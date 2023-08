Eintrachts neuer Abwehrchef Koch: Dieses ganz persönliche Ziel verfolgt er!

Frankfurt am Main - Mit Neuzugang Robin Koch (26) hat Eintracht Frankfurt den gewünschten Abwehrchef an Land ziehen können. Er selbst verfolgt neben der SGE auch ein weiteres Ziel.

Eintracht Frankfurts Neuzugänge unter sich: Robin Koch (26, r.) und Ellyes Skhiri (28) verstärken die SGE zur neuen Saison. © Arne Dedert/dpa

Robin Koch hat mittlerweile genügend Erfahrungswerte bei seinen bisherigen Stationen (SC Freiburg, Leeds United) gesammelt, um sofort als Frankfurts neuer Anführer im Abwehrzentrum zu agieren.



Seine Rückkehr in die Bundesliga war für den 26-Jährigen zudem ein wichtiger Schritt für die eigene Zukunft, wie er jetzt in einem Interview mit der "Sport Bild" erklärte.

"Es kann schon positiv sein, wieder hier in Deutschland in der Bundesliga zu spielen", hofft der Sohn von FCK-Legende Harry Koch (53) auf eine baldige Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft.

Ziel: EM-Teilnahme 2024 im eigenen Land!