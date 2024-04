Krasse Transfer-Pläne: Wird die Eintracht so zur großen Gefahr für Bayern, Dortmund und Leipzig?

Frankfurt am Main - In Frankfurt ist man trotz Platz sechs und dem fast schon sicheren Erreichen der Europa League keineswegs zufrieden. Zu inkonstant und zu wenig mitreißend waren die Leistungen im Verlauf der aktuellen Bundesliga-Saison . Ein neuer Transfer-Plan soll den Vorstoß in die obersten Tabellenregionen sichern.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43) hat für die kommende Saison erneut einiges vor. © Arne Dedert/dpa

Oberste Priorität hat für Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche (43) dabei laut der Bild-Zeitung die Umstrukturierung der Sturmzentrale. Zu häufig war Omar Marmoush (25), der ursprünglich gar nicht für die im besten Maße von ihm eingenommene Rolle des Mittelstürmers vorgesehen war, allein auf weiter Flur.

Die schwere Verletzung von Leih-Geschäft Sasa Kaljdzic (26) sowie der katastrophale Fitnesszustand vom zum Saisonende hin immer besser in die Spur findenden Hugo Ekitiké (21) ließen die SGE oftmals zahnlos in der Offensive daherkommen.

So soll weiterhin eine Verpflichtung von Augsburgs Topscorer Ermedin Demirovic (26) im Raum stehen. Doch scheinen die Hessen in Bezug auf den gebürtigen Hamburger in die abwartende Position übergegangen zu sein.

Eine wahre Transfer-Offensive soll erst dann stattfinden, sollte Marmoush tatsächlich derart großes Interesse bei großen Klubs geweckt haben, dass er für das veranschlagte Preisschild von 50 bis 60 Millionen Euro wechseln sollte.

Darüber hinaus scheint die Diva vom Main in Sachen Angreifer mehr auf Altbewährtes und bereits fixierte Neuzugänge zu setzen. Während der an den KSC ausgeliehene Igor Matanovic (21) eine wahre Leistungsexplosion erlebte, soll Nürnberg-Verpflichtung Can Uzun (18, 15 Saisontore) für weitere Schlagkraft in der Offensive sorgen.