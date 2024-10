Doppelschlag ins Besiktas-Herz! Eintracht lässt "Fußball-Hölle" von Istanbul verstummen

Istanbul (Türkei) - Nervenstärke bewiesen, allen Widerständen getrotzt, wichtige drei Punkte eingefahren - und das ausgerechnet im Hexenkessel am Bosporus! Eintracht Frankfurt hat den ersten Sieg in der UEFA Europa League eingefahren. Die Hessen setzten sich am heutigen Donnerstagabend im Kracher-Duell bei Besiktas Istanbul mit 3:1 (2:0) durch.

Eintrachts Torgarant Omar Marmoush versetzte die heimische Anhängerschaft mit einem verwandelten Strafstoß in kollektive Schockstarre. Zuvor war der 25-jährige Ägypter von Besiktas -Innenverteidiger Gabriel Paulista im Sechzehner zu Fall gebracht worden, bewies im Anschluss Nerven aus Stahl und schoss lässig in die Mitte.

Man war sich im Klaren, was die Toppmöller-Elf erwarten würde - und so kam es auch: Mit Anpfiff der Partie waren die Gäste aus Hessen einem ohrenbetäubenden Lärm ausgesetzt, schallte den Frankfurtern bei jedem Ballkontakt ein gellendes Pfeifkonzert entgegen - da waren selbst Ohropax zwecklos, zumindest in der Anfangsphase.

Der Vergleich ist keineswegs zu weit hergeholt, hatten sich die Besiktas-Fans im Jahr 2013 mit einem Lärmpegel von etwa 140 Dezibel einen Eintrag in die Rekordbücher gesichert. Eine höllische Atmosphäre, die einst Timo Werner in die Knie gezwungen hatte.

Elfmeter ins Glück! Frankfurts Knipser Omar Marmoush (25) bejubelt seinen Treffer zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. © OZAN KOSE / AFP

Nur drei Minuten später griff Junior Dina Ebimbe erneut zum Lautstärkeregler und sorgte mit seinem Treffer für gespenstische Stille.

Der 23-Jährige veredelte Kochs Vorlage, schob das runde Leder gekonnt an Ersin Destanoglu vorbei ins Tor - der klassische Doppelschlag war perfekt!

Die Akteure des 16-fachen türkischen Meisters kreierten sich im Laufe der ersten Hälfte immer wieder vielversprechende Torchancen, scheiterten jedoch am bärenstarken Kaua Santos 23.

Der Trapp-Ersatz wuchs in diesem Knaller-Duell über sich hinaus und hatte auf jeden noch so gefährlichen Torabschluss der Hausherren die passende Antwort. Auch im zweiten Durchgang bot sich das gleiche Bild: Besiktas drückte auf den Ausgleichstreffer, doch Frankfurts Schlussmann hatte was dagegen - und brillierte mit einer hervorragenden Leistung. Was für eine Wahnsinns-Partie des erst 23 Jahre alten Keepers!

Wie es dann so ist, wenn die eigenen Chancen vorne nicht genutzt werden, musste das Heimteam noch einen weiteren Treffer einstecken. Ansgar Knauff war es, der mit seinem Treffer in der 82. Spielminute endgültig den Deckel auf diese Partie machte. Den Ehrentreffer für die Türken markierte Arthur Masuaku in der Nachspielzeit.