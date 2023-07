Fast vergessener Eintracht-Stürmer wird gleich von mehreren Klubs gejagt

Frankfurt am Main - Einst galt er als großes Sturmtalent, nun wird er die SGE wohl endgültig verlassen! Eintracht Frankfurts Ragnar Ache (24) ist bei einigen Klubs heiß begehrt.

Mittelstürmer Ragnar Ache (24, r.) war in der letzten Saison von Eintracht Frankfurt an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Jetzt sind einige Klubs an ihm interessiert. © Jose Jordan/AFP

2020 kehrte der in Frankfurt geborene Ache mit einigen Vorschusslorbeeren von Sparta Rotterdam zurück in seine Geburtsstadt an den Main.



Zwei Millionen Ablöse zahlten die SGE-Verantwortlichen für den damaligen U21-Nationalspieler, der in der niederländischen Eredivisie bei 19 Spielen fünfmal einnetzte.

Aber bei den Hessen sollte es für den mittlerweile 24-Jährigen nicht gerade rund laufen. Viele Verletzungen und nur sporadische Kurzeinsätze sorgten dafür, dass sich der wuchtige Mittelstürmer nie wirklich durchsetzen konnte. Zudem waren seine technischen Mängel damals noch eklatant sichtbar.

Die Folge? Ache wurde an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, wo er in der abgelaufenen Saison doch noch seinen Durchbruch schaffte. In 32 Partien traf der Rechtsfuß siebenmal und steuerte weitere vier Torvorlagen für die Kleeblätter bei.

Seine Entwicklung hat auch die Eintracht weiter verfolgt, doch bei den Adlerträgern wird er zukünftig trotzdem wohl keine zweite Chance bekommen. Vielmehr steht eine weitere Leihe mit Kaufoption oder ein direkter Verkauf im Raum.