SGE-Coach Toppmöller vor Bayern-Duell: Lob für Tuchel und Sorge um Leistungsträger!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist am Wochenende zu Gast bei den Bayern . SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller (43) macht seinem Gegenüber Tuchel ein Kompliment, muss allerdings auch um einen seiner Stammspieler bangen.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) will in München mutigen Offensivfußball spielen lassen. © Tom Weller/dpa

Dino Toppmöller hat Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel (50) vor dem Bundesliga-Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim entthronten Titelverteidiger in den höchsten Tönen gelobt.

"Thomas Tuchel ist ein absoluter Toptrainer in Europa", sagte der Eintracht-Coach am Donnerstag über seinen am Saisonende aus dem Amt scheidenden Münchner Kollegen.



Die Hessen treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am 31. Spieltag beim deutschen Fußball-Rekordmeister an und wollen im Rennen um die Europapokal-Qualifikation punkten. Helfen sollen dabei auch die guten Erinnerungen an das Hinrundenspiel, das die Frankfurter mit 5:1 gewannen.

Für die Eintracht war es der höchste Sieg in dieser Bundesligasaison, für die Bayern hingegen die höchste Pflichtspielniederlage unter Tuchel. Es sei eine Topleistung von allen gewesen, so Toppmöller über den Auftritt seines Teams im vergangenen Dezember.