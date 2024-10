Gespräche und Preisschild: Dieser englische Topklub macht bei Marmoush jetzt ernst!

Frankfurt am Main - Geht hier ein großer Traum bald in Erfüllung? Eintracht Frankfurts Stürmerstar Omar Marmoush (25) steht offensichtlich im konkreten Kontakt mit einem Topklub aus England. Ein Abgang zeichnet sich ab.

Laut einem aktuellen Sky-Bericht ist der große Liverpool FC mittlerweile äußerst interessiert am treffsicheren Ägypter, der in dieser Saison bei sieben Bundesliga-Einsätzen schon satte neun Mal einnetzte.

Marmoushs Wunsch in der Premier League zu spielen ist bereits seit einiger Zeit verbrieft. © Uwe Anspach/dpa

Gerade Liverpool könnte für ihn eine reizvolle Aufgabe sein, hieß es aus seinem engen Kreis vor geraumer Zeit doch, dass Marmoush einmal der Nachfolger von Ägypten-Nationalheld Mohamed Salah (31/Liverpool FC) werden soll.

Diese Chance wäre wohl bei keinem anderen Verein so eindeutig gegeben wie bei den Reds selbst.

Ob die Ablösesumme bei gleichbleibend starken Leistungen nicht doch noch etwas höher angesetzt werden kann, ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Marmoush war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom VfL Wolfsburg zur Frankfurter Eintracht gewechselt. Sein Marktwert katapultierte laut transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro - Tendenz steigend!

Einen Riesen-Gewinn wird die SGE also so oder so mit dem 25-Jährigen erzielen, sollte man ihn tatsächlich verkaufen. Gleichwohl ein Verlust des Zauberfußes bitter nachwirken würde.