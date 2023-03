Glasner bald weg? Englischer Top-Klub ist wohl scharf auf den Eintracht-Coach!

Frankfurt am Main - Zuletzt lief es bei Eintracht Frankfurt sowohl sportlich als auch atmosphärisch nicht gut. Stehen die Zeichen bei der SGE und Erfolgscoach Oliver Glasner (48) etwa auf Trennung?

Sind Oliver Glasners (48) Tage in Frankfurt gezählt? Der Österreicher soll beim englischen Top-Klub Tottenham Hotspur gerade als Nachfolger von Antonio Conte hoch gehandelt werden. © Arne Dedert/dpa

Der Österreicher hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2024 und die Möglichkeit einer vorzeitigen Verlängerung bisher nicht genutzt. Jetzt soll einem Bericht der "Bild" zufolge niemand Geringeres als der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur an Glasner interessiert sein.

Der Londoner Fußballverein habe nach Angaben der Zeitung bereits Kontakt mit dem Berater des Coaches des Fußball-Bundesligisten aufgenommen.

Antonio Conte (53), der aktuelle Tottenham-Trainer, gilt in England als angezählt. Zuletzt hatte der Italiener mit Kritik an Mannschaft und Verein für Aufsehen gesorgt. Trotz des 3:3 am Samstag gegen Schlusslicht FC Southampton liegt der Klub aus London noch auf Rang vier der Tabelle.

Bei der Eintracht hatte es derweil Berichte über Meinungsverschiedenheiten zwischen Glasner und Sportvorstand Markus Krösche (42) gegeben, die der Coach aber dementierte.