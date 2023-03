Eintracht Frankfurt verliert gegen SSC Neapel: Champions-League-Aus für die SGE

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel endete mit einer 0:2-Niederlage für die SGE. © Oliver Weiken/dpa

Natürlich haben die Hessen für das Rückspiel am Fuße des Vesuvs noch lange nicht die Flinte ins Korn geworfen und möchten sich "auf Europas größter Bühne zeigen, mit allem was wir haben. Was dann herauskommt, wird man sehen", so Coach Oliver Glasner (48).

Nach dem grotesken Fan-Ausschluss der Eintracht-Anhänger vonseiten der italienischen Regierung sind die Adlerträger wohl doppelt motiviert, sich auf dem Platz zu revanchieren.

"Uns traut niemand zu, dass wir das dort noch schaffen. Die Mannschaft hat aber schon oft bewiesen, dass sie zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist. Wir werden allen Charakter und Mentalität in die Waagschale werfen, um das, was uns niemand zutraut, Wirklichkeit werden zu lassen", betonte Frankfurts Trainer ungeachtet der bescheidenen Ausgangslage.

Im TAG24-Liveticker halten wir Euch über alle Highlights, Tore und Nebengeräusche auf dem Laufenden!