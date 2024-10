Im Sommer war er praktisch weg: Wird er jetzt Eintrachts neuer Topverdiener?

Frankfurt am Main - Die Eintracht wäre am gestrigen Sonntagabend im Spitzenspiel gegen den FC Bayern (3:3) wohl sang- und klanglos untergegangen. Der ausgeprägten Dominanz der Münchner wusste jedoch ein Mann bis zur buchstäblich letzten Sekunde etwas entgegenzusetzen - Omar Marmoush (25). Die weiterhin brillanten Leistungen des Ägypters will die SGE scheinbar ausgiebig belohnen.