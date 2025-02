Noch keine Verhandlungen: Bleibt Dino Toppmöller bei der Eintracht?

Frankfurt am Main - In der letzten Saison beinahe schon abgeschrieben und als Entlassungskandidat gehandelt, führte Dino Toppmöller (44) Eintracht Frankfurt in dieser Spielzeit zu neuen Höchstleistungen. Doch bleibt der Cheftrainer dem hessischen Bundesligisten länger erhalten?

An der Seitenlinie agiert Dino Toppmöller selbst immer mit höchster Intensität und fordert diese auch von seinen Spielern ein. © Federico Gambarini/dpa

"Es ist angedacht, dass wir uns demnächst mal zusammensetzen. Es wird sicher in den nächsten Wochen der Zeitpunkt kommen", so der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann (37).

"Mir gefällt die Idee, die dahintersteckt. Und wenn ein Verein weiß, was er will, ist alles aufeinander abgestimmt. Es hat Hand und Fuß, was die Vereinsführung hier macht. Wenn wir so weitermachen, können wir irgendwann vielleicht noch eine andere Kategorie an Talenten holen", berichtete Toppmöller.

Erst letztes Jahr habe dem Sohn von Trainer-Legende Klaus Toppmöller (73) ein "unterschriftsreifes Angebot" aus Saudi-Arabien vorgelegen, welches er ablehnte.

Sollte indes ein echtes europäisches Schwergewicht bei dem jungen Erfolgsgaranten der Eintracht einen Vorstoß wagen, müsste die Situation wohl zumindest einmal neu überdacht werden.