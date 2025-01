Marmoush-Wechsel doch noch im Winter? Das sagt Eintracht-Sportvorstand Krösche

Nach einer brillanten Hinrunde steht Omar Marmoush (25) auf dem Wunschzettel vieler europäischer Topklubs. © Uwe Anspach/dpa

Und die Hessen wollen mit ihrem Topstürmer in das neue Bundesliga-Jahr gehen.

"Wir hatten bislang keinen Kontakt. Es gibt kein Angebot und keinen Anruf", sagte Sportvorstand Markus Krösche (44) mehreren Medien zu englischen Berichten, wonach der Ägypter möglicherweise zu Manchester City in die Premier League wechsle.

"Unsere Grundintention lautet, dass wir den Kader zusammenhalten und die sportlichen Ziele erreichen wollen", ergänzte Krösche.

Dies sei auch weiter das Ziel: "Von daher wird Omar auch in St. Pauli auflaufen." Der Tabellendritte startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hamburg in die Bundesliga 2025.