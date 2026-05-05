Matthäus kritisiert Riera und sagt Trainer-Aus in Frankfurt voraus: "Selbst schuld"

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Für die Krise bei Bundesligist Eintracht Frankfurt sieht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in Trainer Albert Riera den Hauptverantwortlichen.

Von Jordan Raza

Frankfurt am Main - Nach Meinung von Lothar Matthäus (65) hat der umstrittene Trainer Albert Riera (44) keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt.

In den Augen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) trägt Eintracht-Trainer Albert Riera den Hauptanteil an der aktuellen Krise der Frankfurter.
In den Augen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) trägt Eintracht-Trainer Albert Riera den Hauptanteil an der aktuellen Krise der Frankfurter.  © Tom Weller/dpa

Der deutsche Rekordnationalspieler sieht den Spanier nicht nur als Hauptverantwortlichen für die aktuelle sportliche Lage beim hessischen Fußball-Bundesligisten, sondern auch für die angespannte Stimmung.

"Ich wünsche keinem Trainer einen Rauswurf, ich selbst habe so etwas aus anderen Gründen selbst erlebt, aber Riera ist ein bisschen selbst schuld", schrieb Matthäus in seiner Kolumne beim Bezahlsender Sky. "In Frankfurt hat sich in den vergangenen drei, vier Monaten alles um den Trainer gedreht, auch durch einige Aussagen, die Riera getroffen hat."

Medienberichten zufolge sitzt Riera trotz der sportlichen Talfahrt auch beim Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) auf der Trainerbank. Nach der Partie beim BVB soll entschieden werden, ob Riera sein Amt auch am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ausüben darf.

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"Ich glaube nicht, dass Riera noch eine Zukunft in Frankfurt haben kann. Dafür ist zu viel passiert", befand Matthäus. 

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Mit vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen konnte Albert Riera (44) die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.
Mit vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen konnte Albert Riera (44) die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.  © Florian Wiegand/dpa

Riera folgte im Februar auf Dino Toppmöller (45), konnte mit vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen aber wenig überzeugen.

Kritisiert werden neben den Ergebnissen auch sein Umgang mit der Mannschaft. Das Verhältnis zu Führungsspielern wie Mario Götze (33) oder Jonathan Burkardt (25) gilt als distanziert.

Auch bei den Fans hat er durch sein Auftreten an Rückhalt verloren. Zuletzt sorgte Riera mit einer Wutrede gegen die Medien für Aufsehen. 

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Durch das 1:2 gegen den Hamburger SV waren die Frankfurter am vergangenen Spieltag sogar aus den Europapokalplätzen gefallen und drohen, die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb zu verpassen.

Sportvorstand Markus Krösche (45) hatte nach der Partie ein Bekenntnis zu Riera vermieden. Der Trainerwechsel habe nichts gebracht, bilanzierte Matthäus.

Titelfoto: Bild-Montage: Fabian Wiegand/dpa, Tom Weller/dpa

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