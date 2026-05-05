Matthäus kritisiert Riera und sagt Trainer-Aus in Frankfurt voraus: "Selbst schuld"

Frankfurt am Main - Nach Meinung von Lothar Matthäus (65) hat der umstrittene Trainer Albert Riera (44) keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt .

In den Augen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) trägt Eintracht-Trainer Albert Riera den Hauptanteil an der aktuellen Krise der Frankfurter. © Tom Weller/dpa

Der deutsche Rekordnationalspieler sieht den Spanier nicht nur als Hauptverantwortlichen für die aktuelle sportliche Lage beim hessischen Fußball-Bundesligisten, sondern auch für die angespannte Stimmung.

"Ich wünsche keinem Trainer einen Rauswurf, ich selbst habe so etwas aus anderen Gründen selbst erlebt, aber Riera ist ein bisschen selbst schuld", schrieb Matthäus in seiner Kolumne beim Bezahlsender Sky. "In Frankfurt hat sich in den vergangenen drei, vier Monaten alles um den Trainer gedreht, auch durch einige Aussagen, die Riera getroffen hat."

Medienberichten zufolge sitzt Riera trotz der sportlichen Talfahrt auch beim Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) auf der Trainerbank. Nach der Partie beim BVB soll entschieden werden, ob Riera sein Amt auch am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ausüben darf.

"Ich glaube nicht, dass Riera noch eine Zukunft in Frankfurt haben kann. Dafür ist zu viel passiert", befand Matthäus.