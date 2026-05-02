Keine Antwort auf Rieras Wutrede: HSV gelingt Comeback-Sieg gegen Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main - Eine Reaktion auf die Riera-Wutrede bleibt aus! Eintracht Frankfurt zeigt den nächsten blutleeren Auftritt und verliert verdient mit 1:2 (0:0) gegen den Hamburger SV .

Fabio Vieras (l.) Schuss an die Latte war die einzige Großchance im ersten Durchgang zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV: © Florian Wiegand/dpa

Tempo? In der ersten halben Stunde komplett Fehlanzeige!

Einzig Fabio Vieras Lattenklatscher in der 26. Minute blieb erwähnenswert in Erinnerung sowie die Tatsache, dass der HSV zumindest mehr versuchte.

Eine Doppelchance von Can Uzun (38. und 39.) weckte die Gastgeber dann ein wenig auf, doch bis zum Pausenpfiff blieb es bei einem torlosen Sommer-Kick.

Folgerichtig wurde die Riera-Elf von lauten Pfiffen der eigenen Fans in die Katakomben begleitet.

Als hätte man sie in der Halbzeit wachgerüttelt, kamen beide Teams plötzlich mit frischer Dynamik auf den Platz zurück.