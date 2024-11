Nach Arbeitssieg gegen Werder: Toppmöller mit Sonderlob und klarer Warnung!

Frankfurt am Main - Nach dem umkämpften, letztlich aber verdienten 1:0-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen stehen die Adlerträger auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga . SGE-Coach Dino Toppmöller (44) sprach nach der Partie allerdings eine eindringliche Warnung aus.

Auf der PK vor dem Topspiel am Samstagabend hatte er bereits orakelt, dass er von Götze einen Treffer erwarte und der WM-Held von Rio lieferte.

"Das Tor war aber überragend, wie wir es herausgespielt haben. Am Ende hat der eine Top-Moment gereicht. Mario hat bei der Pressekonferenz offenbar gut zugehört", sagte Cheftrainer Toppmöller auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Nach feinem Kombinationsfußball streichelte der 32-Jährige das Leder zart in den linken Winkel.

Ausgerechnet Mario Götze (32) war es, der in seinem 100. Pflichtspiel für die Eintracht den alles entscheidenden Treffer zum 1:0 in der 45. Minute erzielte.

Trotz der herausragenden Form, in der sich sein Team befindet, mahnte Toppmöller jedoch auch vor einem Höhenflug: "Nach dem Sieg ist die Euphorie im Umfeld natürlich groß, aber wir müssen klar im Kopf bleiben." Bleiben die Frankfurter das, so können sie in der dieser Saison tatsächlich Großes erreichen.