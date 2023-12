Nach Super-League-Hammer: Eintracht zeigt klare Kante

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (52) hat sich zu den jüngsten Entwicklungen rund um die geplante Super League geäußert. © Helmut Fricke/dpa

"Wir waren und bleiben den UEFA-Wettbewerben voll und ganz verpflichtet, was wir auch durch die Bewerbung um die Ausrichtung eines UEFA-Europa-League-Finales in Frankfurt unterstreichen", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (52) am Samstag in einer Vereinsmitteilung.

Man sei davon überzeugt, innerhalb der Strukturen der europäischen Klub-Vereinigung ECA am besten mit der UEFA und allen anerkannten Interessenvertretern des Fußballs zusammenzuarbeiten, "um den Sport auf der Grundlage der europäischen Prinzipien der sportlichen Meritokratie positiv zu entwickeln", so Hellmann weiter.

Im Streit um die Gründung einer Super League im Fußball hatte die Europäische Fußball-Union UEFA vor dem höchsten europäischen Gericht am Donnerstag eine Niederlage erlitten.