Neuer Innenverteidiger: Eintracht heiß auf dieses Abwehr-Juwel aus Belgien?

Allerdings dürften die Hessen für Debast recht tief in die Tasche greifen müssen. So beträgt der Marktwert des Innenverteidigers laut transfermarkt.de 13 Millionen Euro.

Der 20-Jährige spielte sich in der vergangenen Saison auf Anhieb in der ersten Mannschaft des aktuell Tabellenzweiten der belgischen Jupiler Pro League fest und zählt auch in dieser Spielzeit zum Stammpersonal.

Aurèle Amenda (20) gilt als Riesentalent in der Schweiz, ist mit seiner Situation bei den Young Boys Bern zurzeit aber nicht richtig zufrieden. © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Der zweite Kandidat könnte wohl etwas günstiger zu haben sein. Etwa zehn Millionen Euro müsste die SGE aber wohl trotzdem für den Schweizer U21-Nationalspieler Aurèle Amenda (20) von Meister und Pokalsieger Young Boys Bern ausgeben.

Der 1,97 Meter große Abwehrrecke ist ebenfalls ein klassischer Innenverteidiger und zurzeit mit seinen Einsatzzeiten bei den Young Boys nicht zufrieden, wie er in einem Interview mit dem Schweizer "Blick" sagte.

Allerdings lag das wohl an der Belastungssteuerung von Trainer Raphael Wicky (46). Denn in den wichtigen Spielen - unter anderen viermal in der Champions League - stand Amenda immer von Beginn an auf dem Platz.

"Blick" will dennoch wissen, dass es bereits Verhandlungen mit Frankfurt über einen Wechsel geben soll. Dieser wäre allerdings wohl erst im kommenden Sommer zu realisieren und auch nur dann, wenn man beim 16-fachen Schweizer Meister einen Ersatz finden würde.