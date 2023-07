Packende erste Toppmöller-PK bei der Eintracht: So will er zukünftig spielen lassen!

Frankfurt am Main - Auf seiner ersten Pressekonferenz als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt hinterließ Dino Toppmöller (42) einen außerordentlich souveränen Eindruck. Wie die SGE in Zukunft spielen soll, ließ er immer mal wieder durchklingen.

Die kürzlich verpflichteten Neuzugänge begrüßt der Übungsleiter und hebt deren hohe Qualität hervor: "Robin Koch und Ellyes Skhiri sind zwei hervorragende Spieler, die auch Führungsrollen übernehmen sollen. Gerade in den zentralen Positionen ist es wichtig, Spieler zu haben, die schon einiges an Erfahrungen sammeln konnten."

Angesprochen auf das in Frankfurt immer mal wieder aufkommende Thema einer Umstellung von Dreier- auf Viererkette gibt sich Toppmöller gelassen: "Wir wollen eine gewisse Flexibilität im Spiel haben. Da wird es erst mal wichtig für mich sein, die Jungs kennenzulernen. Ich hab den Anspruch an uns und die Mannschaft, in einer Dreier- als auch Viererkette spielen zu können."

Auf den Bundesliga-Auftakt gegen den hessischen Nachbarn des SV Darmstadt 98 freut sich Toppmöller besonders: "Der Start mit dem Derby ist toll für alle, es herrscht eine richtige Euphorie im Verein. Dort gilt es dann, genau diese Euphorie mitzunehmen."

Im besten Fall sollte für Toppmöller dann auch der Mittelstürmer der Adlerträger weiter mit an Bord sein. "Randal Kolo Muani hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Es wäre gut, wenn er mit uns den Weg noch weitergeht. Aber klar ist auch, dass gute Leistungen Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken."

Die Vorgabe für die kommende Saison ist für Toppmöller vollkommen klar: "Unser Ziel ist immer, regelmäßig international zu spielen und in beiden Cup-Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen. Dabei sollen uns natürlich auch Ellyes und Robin mit ihrer Erfahrung helfen."

Dies am liebsten unter dem Motto "Troublemaker" in positiver Anlehnung an eine vergangene Choreografie der Eintracht-Fans mit den Worten "Net viel Gebabbel, Frankfurt makes trouble", die dem neuen Cheftrainer in Erinnerung blieb.