Liverpool will Pacho: Hat Eintracht bereits diesen klasse Ersatz im Blick?

So berichtet der für gewöhnlich gut informierte italienische Fußballexperte Gianluca Di Marzio über den Kurznachrichtendienst X von einem Interesse des FC Liverpool am ecuadorianischen Nationalspieler.

Lilian Brassier (24) spielt in diesem Jahr überraschend mit Stade Brest um eine Teilnahme an der Champions League. © IMAGO/Buzzi

Die Frage wäre nun, wie und wo dieses Geld für einen adäquaten Pacho-Ersatz investiert werden könnten. Auch in dieser Hinsicht gibt es bereits erste Gerüchte.

So soll die Eintracht laut der französischen Webseite footmercato.net die Fühler nach dem 24 Jahre alten Franzosen Lilian Brassier von Stade Brest ausgestreckt haben.

Brassier stammt aus der Jugend der Bretonen und ist seit der Saison 2021/22 unangefochtene Stammkraft bei Stade Brest.

So hat er auch einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Höhenflug des Vereins in der aktuellen Saison. Im vergangenen Jahr noch Tabellen-14. der Ligue 1 liegt Brest zurzeit überraschend auf Platz drei. Ein Platz im europäischen Wettbewerb - möglicherweise sogar in der Champions League - sollte den Bretonen also nicht mehr zu nehmen sein.

Und dafür benötigt man natürlich seine Stammkräfte, weshalb seitens des Vereins auch laut footmercato.net bereits signalisiert worden sein soll, Brassier nicht verkaufen zu wollen.

Allerdings läuft der Vertrag des 24-Jährigen bereits im Sommer 2025 aus und er wäre dann ablösefrei zu haben - eine schwierige Situation.

Der Marktwert des Spielers liegt laut transfermarkt.de bei zehn Millionen Euro. Dies oder die ein oder andere Million mehr sollte für die SGE also kein Problem darstellen, vor allen mit den Pacho-Millionen in der Tasche.