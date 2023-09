Pikantes Detail enthüllt: Ist ER Eintrachts neuer Sturm-Heilsbringer?

Frankfurt am Main/Gent - Der kurzfristige Abgang von Randal Kolo Muani (24) in Richtung Paris ließ in der Eintracht-Offensive eine gewaltige Lücke aufklaffen, die nicht mehr geschlossen werden konnte. Doch könnte bereits im Winter vielversprechender Ersatz nachrücken? Ein pikantes Detail lässt definitiv aufhorchen.

Gift Orban (21, M.) galt schon im abgelaufenen Sommer-Transferfenster als heißer Kandidat bei der Eintracht. © Kin Cheung/AP/dpa

Bei der SGE läuft es in Sachen Defensive richtig gut: Nur drei Gegentore in vier Partien sind etwas, was es in Frankfurt schon lange nicht mehr gab. Aber: Dafür ist in der Offensive der Adlerträger, die bislang nur vier Treffer zustande brachte, ebenfalls wenig los.

Während man die nächsten Wochen und Monate mit aufstrebenden Stürmer-Hoffnungen wie den Neuzugängen Jessic Ngankam (23) oder Omar Marmoush (24) "auskommen" muss, könnte zum Jahreswechsel endlich wieder mehr Wucht in die Offensivabteilung der Hessen kommen.

Und ausgerechnet Instagram könnte vielversprechende Hinweise auf die Identität des möglichen neuen Sturm-Heilsbringer liefern. Denn fest steht: Er folgt der Eintracht bereits auf Instagram und stand angeblich bereits im Sommer als möglicher Kandidat auf der erweiterten Liste von Sportvorstand Markus Krösche (43).

Die Rede ist von niemand Geringerem als Gift Orban (21), der vor allem in der abgelaufenen Saison der belgischen Jupiler Pro League im Dress des KAA Gent für Furore sorgte. 15 Treffer in 16 Ligapartien sowie obendrein zwei Assists ließen aber nicht nur die Eintracht aufhorchen.

Auch internationale Topklubs wie die Tottenham Hotspur sollen am Angreifer dran gewesen (oder es immer noch) sein.