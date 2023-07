Skhiri-Wechsel zu Eintracht Frankfurt fix: Transferbekanntgabe zur besten Sendezeit

Frankfurt am Main - Die SGE bekommt ihren Sechser! Eintracht Frankfurt war lange auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, nun schnappt man sich ein echtes Bundesliga-Schwergewicht .

Ellyes Skhiri (28) verlässt den 1. FC Köln und wird ab der kommenden Saison wohl das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. © Federico Gambarini/dpa

Ellyes Skhiri (28) wechselt vom 1. FC Köln an den Main! Am Mittwochabend, Punkt 20 Uhr wurde der Transfer des Tunesiers offiziell per Social-Media-Beitrag verkündet.

Noch im April wurde darüber berichtet, dass die Frankfurter im Rennen um den Tunesier raus seien. Doch jetzt gab es die spektakuläre Wende!

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg am Mittwoch bereits um 12.50 Uhr via Twitter vermeldete, wird sich der ablösefreie Skhiri mit sofortiger Wirkung Eintracht Frankfurt anschließen.

Skhiri unterzeichnete nach dem obligatorischen Medizincheck ein Arbeitspapier, das bis zum Juni 2027 Gültigkeit hat.

Aktuell hält sich der Ex-Kölner bereits in Frankfurt auf und soll noch heute den obligatorischen Medizincheck durchlaufen. Sollten hier nicht unerwartet Komplikationen entstehen, ist endgültig alles klar.

Von den Fans des 1. FC hat sich Skhiri bereits am Mittwochmorgen per Instagram-Post verabschiedet und bedankte sich dabei für die tolle gemeinsame Zeit.