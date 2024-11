22.11.2024 20:50 Toppmöller-Geburtstag mit Heimsieg? Darum erwartet der Eintracht-Trainer ein Götze-Tor

An seinem Geburtstag am Samstag erwartet Eintracht-Trainer Dino Toppmöller den fünften Pflichtspiel-Sieg in Serie. Eine besondere dabei spielt Mario Götze.

Frankfurt am Main - Erst Geburtstagsfrühstück, dann das fünfte Pflichtspiel in Serie gewinnen. Wenn es nach Dino Toppmöller geht, soll der Samstag für den Trainer von Eintracht Frankfurt genau so ablaufen. Am Samstag will Dino Toppmöller seinen 44. Geburtstag mit einem Heimsieg feiern. © Uwe Anspach/dpa Der Coach wird 44 Jahre alt - und zumindest dem Frühstück steht aufgrund der späten Anstoßzeit (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen nichts im Wege. "Der Tag wird gemütlich starten", sagte Toppmöller. Die Partie gegen Werder hingegen könnte ungemütlich werden. Der SVW holte drei seiner vier Saisonsiege in der Fremde. "Es ist ein Spiel gegen eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die sehr gute offensive Abläufe hat", sagte Toppmöller, der die Aufgabe als "spannende Herausforderung" bezeichnete. Eintracht Frankfurt OP-Schock für Eintracht! Nationalspieler fehlt Frankfurt langfristig Er sieht die Eintracht zwar als Favorit und hofft darauf, dass die Hessen mit einem weiteren Erfolg ihre Position in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festigen. So klar sei die Rollenverteilung gegen Werder jedoch nicht, betonte Toppmöller: "Die Antwort liegt auf dem Platz. Da können wir vorher erzählen, was wir wollen, ob wir Favorit sind, ob wir Underdog sind oder nicht." Toppmöller-Lob für Werder-Kollegen Ole Werner Ole Werner (36) stellt mit Werder Bremen das zurzeit viertbeste Auswärtsteam der Bundesliga. © Carmen Jaspersen/dpa Vor allem dem gegnerischen Trainer, Ole Werner (36), zollte Toppmöller im Vorfeld Respekt "Ich schätze ihn als einen sehr ruhigen, besonnenen Menschen, der eine sehr gute Arbeit macht in Bremen", sagte der Eintracht-Coach. Werner schaffe es, mit "wenigen Mitteln" eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die eine klare Idee habe. Götze vor 100. Eintracht-Spiel: Toppmöller erwartet Tor Dino Toppmöller (l.) lobte Mario Götze und erwartet an dessen 100. Spiel für die Eintracht ein Tor. © Arne Dedert/dpa An Toppmöllers 44. Geburtstag könnte es aber noch ein weiteres Jubiläum geben. Mario Götze steht vor seinem 100. Pflichtspiel für die Eintracht. "Ich erwarte schon ein Tor von ihm", scherzte Toppmöller. Immerhin: Bremen liegt Götze. Der Weltmeister von 2014 erzielte gegen Werder bisher sieben Bundesliga-Tore - so viele wie gegen keinen anderen Club. Toppmöller hob die Bedeutung von Götze für die Eintracht vor dem voraussichtlichen Jubiläumsspiel noch einmal besonders hervor. Eintracht Frankfurt Perfekt vorbereitet? Mit diesem Plan will Eintracht Frankfurt auf Marmoush-Verkauf reagieren "Mario ist für uns ein enorm wertvoller Spieler - nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine, weil die Jungs natürlich auch aufgrund seiner Vita, aufgrund seiner Vergangenheit zu ihm aufschauen", sagte der Trainer. Götze sei ein "super Typ" und in einem Alter, in dem es "nicht mehr um diese krasse Entwicklung geht". Trotz seiner großen Erfolge sei der 32-Jährige aber bodenständig geblieben, so Toppmöller. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 11 34:7 29 2 RB Leipzig 10 15:5 21 3 Eintracht Frankfurt 10 26:16 20 4 Bayer 04 Leverkusen 10 21:16 17 5 SC Freiburg 10 13:11 17 6 1. FC Union Berlin 10 9:8 16 7 Borussia Dortmund 10 18:18 16 8 SV Werder Bremen 10 17:21 15 9 Borussia Mönchengladbach 10 15:14 14 10 1. FSV Mainz 05 10 15:14 13 11 VfB Stuttgart 10 19:19 13 12 VfL Wolfsburg 10 19:18 12 13 FC Augsburg 11 13:21 12 14 1. FC Heidenheim 10 13:15 10 15 TSG 1899 Hoffenheim 10 13:19 9 16 FC St. Pauli 10 7:12 8 17 Holstein Kiel 10 12:25 5 18 VfL Bochum 1848 10 10:30 2 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa