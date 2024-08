Transfer-Guru sicher: Er soll der Eintracht nach Hiobsbotschaft ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Denn nicht nur die Bild-Zeitung , auch der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio (50) sind sich ziemlich sicher, dass Edoardo Bove (22) schon bald in der Mainmetropole aufschlagen könnte. Derzeit ist der gebürtige Römer noch in Diensten der AS Rom.

Denn wie Di Marzio in einem X-Beitrag weiter ausführte, soll der 22-Jährige bereits am heutigen Donnerstag seinen Spind in Trigoria leergeräumt haben. Zudem soll die SGE derzeit in der Pole-Position im Buhlen um Bove gelten.

Die Tatsache, dass er womöglich einen zweiten Versuch bei der Roma starten und somit nicht fest verkauft werden möchte, sorgte dafür, dass die ebenfalls interessierten Klubs Nottingham Forest und PAOK Saloniki abblitzten.