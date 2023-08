Trotz Transfer-Hickhack: Muani führt Eintracht zu umkämpftem Auftakt-Erfolg gegen Darmstadt 98!

Frankfurt am Main - Kolo Muani trotzt den Transfer-Diskussionen! Der Mittelstürmer leitet mit seinem Treffer den etwas schmeichelhaften 1:0 (1:0)-Sieg von Eintracht Frankfurt im Hessen-Derby zum Bundesliga-Auftakt gegen den SV Darmstadt 98 ein.

Stürmerstar Randal Kolo Muani sorgte für die 1:0-Führung von Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98, die letztlich gleichbedeutend mit dem Endstand war. © Arne Dedert/dpa

Früher Schock für die SGE: Kapitän Sebastian Rode musste bereits nach fünf Minuten das Feld verletzt verlassen. Für ihn sollte es ab diesem Zeitpunkt Kristjan Jakic in der Zentrale richten.

Und trotzdem starteten die Frankfurter mit mächtiger Dominanz in das heiß ersehnte hessische Duell, die sich vor allem im vielen Ballbesitz widerspiegeln sollte.

Die erste Chance der Partie ergab sich dann für Transfer-Thema Nummer eins, Randal Kolo Muani, doch der Franzose verdaddelte die gute Vorlage von Dina Ebimbe ungewohnt mit einem schlechten ersten Kontakt (17. Minute).

Im weiteren Verlauf stabilisierten sich die Lilien schließlich und kamen ihrerseits zum ersten Abschluss durch einen Distanzschuss von Mathias Honsak, bei dem Kevin Trapp seine Flugkünste unter Beweis stellen musste (28.).

Mitten in die etwas bessere Phase des Aufsteigers fuhr die SGE anschließend einen äußerst sehenswerten Angriff. Über Mario Götze gelangte die Kugel im Strafraum zu Jesper Lindström, der den hinterlaufenden Philipp Max einsetzte. Der Linksverteidiger behielt daraufhin die Übersicht und legte klug quer auf den blitzeblank stehenden Muani, der am zweiten Pfosten nur noch einschieben brauchte - 1:0 für die SGE (40.)! Mit jenem Ergebnis ging es kurze Zeit später auch in die Halbzeitpause.