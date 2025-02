Überraschende Götze-Aussagen: Karriereende bei Eintracht Frankfurt?

Frankfurt am Main - Mario Götze (32) ist gerade vielleicht so wichtig wie noch nie zuvor in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt . Doch wie lange wird der Routinier der SGE noch erhalten bleiben?

Mario Götze (32) fühlt sich in Frankfurt pudelwohl. Bleibt er gar bis zu seinem Karriereende? © Arne Dedert/dpa

Der Vertrag des 2022 von der PSV Eindhoven gekommenen WM-Helden von Rio de Janeiro läuft noch bis 2026 und beinhaltet eine Option für eine weitere Spielzeit.

Im System von Dino Toppmöller (44) zeigt Götze derzeit Woche für Woche seine bekannten und gleichzeitig so herausragenden Fähigkeiten - Ballbehandlung, Übersicht und immer gut für ein Tor oder einen anderen genialen Moment.

In Frankfurt haben sich Götze und seine Familie von Anfang an wohlgefühlt. Einzig ein Wechsel in die amerikanische MLS stand ein ums andere Mal im Raum.

Mittlerweile kann sich der 32-Jährige womöglich aber sogar ein Karriereende bei der SGE vorstellen, wie er jetzt im Rahmen des Frühjahrsempfangs der Eintracht im Frankfurter Palmengarten am gestrigen Dienstagabend durchblicken ließ.

"Gerade befinde ich mich mit meinen Kindern in einer Lebensphase, in der mir die Vertragsverlängerung eine sensationelle Möglichkeit gegeben hat", so Götze.