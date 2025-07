Umkämpfter Eintracht-Sieg gegen Louisville: Eine Tor-Premiere und ein starker Doppelpacker

Louisville (USA) - Mit einem standesgemäßen 5:2-Erfolg gegen Louisville City FC feierte Eintracht Frankfurt den nächsten Erfolg auf ihrer USA-Tour. Ein SGE-Kicker stach beim torreichen Offensivspektakel in Kentucky besonders heraus.

Alles in Kürze

Das Zusammenspiel von Jonny Burkardt (l.) und Niels Nkounkou funktionierte beim Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Louisville City FC äußerst gut. © Montage: Arne Dedert/dpa, JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im letzten Test in Louisville, bevor der Eintracht-Tross am Mittwoch weiter nach Philadelphia zieht, gingen die Hessen zunächst durch Elversberg-Rückkehrer Elias Baum in Führung (36. Minute).

Anschließend merkte man den Adlerträgern die harten Einheiten sowie die hohen Temperaturen der vergangenen Tage deutlich an.

Folgerichtig musste man nach der Halbzeitpause zunächst zwei bittere Gegentore schlucken, durch die man mit 1:2 in Rückstand geriet (59., 65.).

In einem Spiel, das zwischenzeitlich zu kippen drohte, brachte Mainz-Neuzugang Jonny Burkardt sein Team mit seinem Premieren-Treffer nach feiner Vorlage von Niels Nkounkou mit dem 2:2-Ausgleich zurück ins Spiel (67.).

Kurz darauf traf Youngster Marvin Dills sehenswert zur 3:2-Führung traf (71.).