Verletzungsschock um Eintracht-Keeper-Juwel: Folgt die Wunder-Wende bei Kaua Santos?

Frankfurt am Main - Ist am Ende alles doch nur halb so wild? Nach dem bitteren Aus im Europa-League-Viertelfinale musste die Eintracht auch einen langfristigen Ausfall von Torwart-Juwel Kaua Santos (22) verschmerzen. Doch mittlerweile steht wohl fest - die schlimmste Prognose scheint sich nicht zu bewahrheiten.