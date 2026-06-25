Cottbus atmet Adidas! Fans stehen bei 35 Grad für neues Trikot an, andere sind enttäuscht
Cottbus - Das erste Adidas-Trikot der Cottbuser Vereinsgeschichte ist da - doch die ganz große Euphorie will sich nicht einstellen.
Dennoch tummelten sich etwa 1500 neugierige Fans auf dem Cottbuser Stadthallenvorplatz. Der Grund ist ein Trikot. Cottbus atmet Adidas!
Energie hatte dafür in wochenlanger Vorbereitung ein umfassendes Rahmenprogramm gesponnen. Sogar Bundesliga-Legende Mario Basler (57), seit zwei Jahren einer der Cottbuser Brückenbauer, wurde eingeflogen.
Allein der Fünf-Jahres-Deal ist für den Klub aus der Lausitz ein historischer. Doch das Feedback der Fans fällt gemischt aus. Während sich zig Anhänger in Schlangen stellen, um das neue Nicki zu ergattern, kommentieren andere auf Social Media.
Oftmals fällt der Begriff "schlicht schön", mindestens genauso oft ist die Bezeichnung "Stangenware" zu lesen. Einer schreibt: "Haut mich jetzt nicht ultra von den Socken, aber ist ein solides Teil."
Viele feiern es, weil es einfach Adidas ist. Kapitän Axel Borgmann (31) betont auf der Bühne die Qualität. Einige Anhänger kündigen an, sich auch dieses Trikot aus Tradition zu holen.
Für andere Fans "sieht es eher aus wie ein besseres Trainingsshirt". Ein Anhänger erhält viel Zuspruch für seinen Kommentar: "Boah, glaube die Erwartungen waren zu hoch."
Energie Cottbus bekommt Trikot-Standard von Adidas
In der Tat ist das Trikot einfach in Rot gehalten. Der Trikotrücken hat mit einem Traditionsemblem einen Hingucker.
Das Auswärtstrikot ist in edlem Schwarz angelegt. Und ja, die Vorlage dafür ist im Adidas-Shop zu finden.
Zugleich ist es in der Rückschau nur allzu logisch, dass Energie Cottbus bei einem Deal mit einer Weltmarke wie Adidas keine Vielzahl an individuellen Sonderwünschen - wie zuvor bei Macron - gestattet bekommt.
Immerhin: Für die bei knackigen 35 Grad anstehenden Fans lohnt sich der Tag: Das Trikot gibt es an dem Abend zum Sonderpreis von 80 Euro zu kaufen und kann direkt danach von den neuen Spielern signiert werden.
Bis zum 30. Juni ist es ausschließlich stationär zu erwerben, ehe am 1. Juli auch der Online-Handel startet. Den Standardpreis dafür verrät der Verein noch nicht.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze