Cottbus atmet Adidas! Fans stehen bei 35 Grad für neues Trikot an, andere sind enttäuscht

Cottbus - Das erste Adidas-Trikot der Cottbuser Vereinsgeschichte ist da - doch die ganz große Euphorie will sich nicht einstellen.

Viele Fans warteten gespannt auf das erste Cottbuser Adidas-Trikot. © TAG24/Lukas Schulze

Dennoch tummelten sich etwa 1500 neugierige Fans auf dem Cottbuser Stadthallenvorplatz. Der Grund ist ein Trikot. Cottbus atmet Adidas!

Energie hatte dafür in wochenlanger Vorbereitung ein umfassendes Rahmenprogramm gesponnen. Sogar Bundesliga-Legende Mario Basler (57), seit zwei Jahren einer der Cottbuser Brückenbauer, wurde eingeflogen.

Allein der Fünf-Jahres-Deal ist für den Klub aus der Lausitz ein historischer. Doch das Feedback der Fans fällt gemischt aus. Während sich zig Anhänger in Schlangen stellen, um das neue Nicki zu ergattern, kommentieren andere auf Social Media.

Oftmals fällt der Begriff "schlicht schön", mindestens genauso oft ist die Bezeichnung "Stangenware" zu lesen. Einer schreibt: "Haut mich jetzt nicht ultra von den Socken, aber ist ein solides Teil."

Viele feiern es, weil es einfach Adidas ist. Kapitän Axel Borgmann (31) betont auf der Bühne die Qualität. Einige Anhänger kündigen an, sich auch dieses Trikot aus Tradition zu holen.

Für andere Fans "sieht es eher aus wie ein besseres Trainingsshirt". Ein Anhänger erhält viel Zuspruch für seinen Kommentar: "Boah, glaube die Erwartungen waren zu hoch."