Wieder Wechseltheater um einen Energie-Profi: Straudi soll Cottbus-Zusage gebrochen haben

Cottbus/Dresden - Noch hat Simon Straudi (27) weder ein Training noch ein Spiel für Dynamo Dresden absolviert, da gibt es Wechsel-Vorwürfe aus Cottbus : Energie ist richtig sauer, dass der auf dem Platz zuverlässige Außenverteidiger sich angeblich nicht an eine Zusage hielt.

Simon Straudi (27) wurde am Dienstag in Dresden vorgestellt. © SG Dynamo Dresden

Das schilderte zumindest Pele Wollitz (60) auf der XXL-Pressekonferenz zum Saisonstart am Mittwochmittag. "Wenn man eine Zusage gibt, gibt man eine Zusage. Punkt. Ende. Aus", so Energies Coach unmissverständlich.

Plötzlich bekommt der Transfer neuen Zündstoff. Nicht nur, dass Straudi zu einem neuen Konkurrenten und Ostrivalen wechselt, er entschied sich offenbar kurzfristig um.

"Wenn man dann sagt, da kommt was anderes, dann ist es halt eben so", so Wollitz gleichgültig. Innerlich dürfte es in dem Trainer in dem Moment gekocht haben, als Straudi plötzlich mit dem Dynamo-Angebot um die Ecke kam.

"Ohne da jetzt Groll zu haben oder enttäuscht zu sein, dann ist es aber am Ende vielleicht besser so, dass es dann so gekommen ist", so Wollitz abschließend.

Energie muss auf der Rechtsverteidiger-Position umplanen, wollte Henry Rorig (26, hat verlängert) und Straudi halten. Doch auf dem Markt gäbe es laut Wollitz genug "spannende Profile".