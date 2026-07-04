Cottbus' Keeper auf Probe überzeugt - doch bekommt Pollersbeck einen Vertrag?

Cottbus - Magerkost statt Fußballfest! Energie Cottbus verwöhnt seine Fans bei der SG Willmersdorf keineswegs mit einem Leckerbissen. Der beste Mann auf dem Platz steht im Tor und hat keinen Vertrag.

Julian Pollersbeck (31) brauchte in Cottbus keine Anlaufzeit, überzeugte in seinem ersten Härtetest sofort. © IMAGO / Steffen Beyer

Probekeeper Julian Pollersbeck (31) gibt am Freitagabend ein astreines Empfehlungsschreiben ab. Der Ex-HSV-Keeper besticht mit mehreren Paraden, Sicherheit bei hohen Bällen, mutigem Positionsspiel und punktgenauen, schnellen Abschlägen.

Im Gegensatz zu seinen Mitspielern, von denen kaum einer gegen Viertligist Altglienicke (1:1) an sein Limit kommt.

"Ich habe vorher noch nie gegen Altglienicke gespielt, von der Regionalliga bis zur 2. Bundesliga ist dann nicht mehr so viel Unterschied", stellt sich der Torhüter nach dem Spiel diplomatisch-schützend vor die Truppe.

Pollersbeck lächelt, er hat einen Abstieg und viele Jahre als Reservist hinter sich. In Cottbus findet er für einen Moment die Freude am Fußball wieder: "Es macht sehr viel Spaß hier zu sein, hier zu trainieren", wiederholt er mehrmals.

Auch wenn seine Vorderleute in dem Spiel nicht überzeugen, beteuert er: "Die Mannschaft ist zu Recht auch aufgestiegen, da sind ja noch viele da vom letzten Jahr. Man sieht und merkt, wenn man so von außen dazu kommt, dass ein sehr guter Teamgeist herrscht und man wird sehr gut aufgenommen."