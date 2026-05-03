Energie Cottbus und Lausitzer Füchse in tiefer Trauer: Dieter Krein ist tot

Cottbus - Tiefe Trauer in der Lausitz: Sport -Größe und FCE-Legende Dieter Krein ist tot.

Der Lausitzer Sport trauert um einen ganz Großen: Dieter Krein (†84) lebt nicht mehr. (Archivfoto) © IMAGO / Contrast

Wie Energie Cottbus am Sonntagmorgen bekannt gab, sei der Ehrenpräsident des Drittligisten im Alter von 84 Jahren verstorben.

"Sein Name wird für immer untrennbar mit der großen Erfolgsgeschichte unseres Vereins nach der Wende verbunden bleiben", erklärte der FCE in seinem Nachruf und würdigte damit eine der bedeutendsten Figuren der Vereinsgeschichte.

Krein prägte den sportlichen Aufstieg der Lausitzer nämlich entscheidend mit.

1997 führte er den Verein als Präsident in den Profifußball, ehe 2000 der Durchbruch bis ins Oberhaus gelang. Schon 1996/97 hatte der Klub zudem das DFB-Pokalfinale erreicht, musste sich dort jedoch dem VfB Stuttgart mit 0:2 geschlagen geben.