Energie Cottbus und Lausitzer Füchse in tiefer Trauer: Dieter Krein ist tot
Cottbus - Tiefe Trauer in der Lausitz: Sport-Größe und FCE-Legende Dieter Krein ist tot.
Wie Energie Cottbus am Sonntagmorgen bekannt gab, sei der Ehrenpräsident des Drittligisten im Alter von 84 Jahren verstorben.
"Sein Name wird für immer untrennbar mit der großen Erfolgsgeschichte unseres Vereins nach der Wende verbunden bleiben", erklärte der FCE in seinem Nachruf und würdigte damit eine der bedeutendsten Figuren der Vereinsgeschichte.
Krein prägte den sportlichen Aufstieg der Lausitzer nämlich entscheidend mit.
1997 führte er den Verein als Präsident in den Profifußball, ehe 2000 der Durchbruch bis ins Oberhaus gelang. Schon 1996/97 hatte der Klub zudem das DFB-Pokalfinale erreicht, musste sich dort jedoch dem VfB Stuttgart mit 0:2 geschlagen geben.
Lausitzer Füchse trauern um Dieter Krein
Sein Wirken erstreckte sich zudem auf den Eissport, den er nachhaltig mitgestaltete. Als langjähriger Beiratsvorsitzender des Eissport Weißwasser e. V. war der gebürtige Leipziger über viele Jahre hinweg eine prägende Figur des Vereins.
Entsprechend tief sitzt die Trauer auch bei den Lausitzer Füchsen: "Seine ruhige, besonnene Art, sein analytischer Blick und seine tiefe Verbundenheit zum Standort machten ihn zu einem geschätzten Ratgeber und verlässlichen Wegbegleiter", teilte der Verein auf seiner Website mit.
"Mit Dieter Krein verlieren die Lausitzer Füchse einen großen Förderer, einen klugen Begleiter und einen guten Freund. Sein Wirken für den Sport in Weißwasser wird unvergessen bleiben. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Wegbegleitern."
Titelfoto: IMAGO / Contrast