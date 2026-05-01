01.05.2026 07:20 Alles riecht nach Abschied: Bekommt Timmy Thiele in Cottbus noch ein Spiel?

Es könnte der Moment des Timmy Thiele sein - ausgerechnet vor dem Topspiel beim MSV Duisburg wackelt Energie-Torjäger Erik Engelhardt. Doch Thiele fehlt krank.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Es könnte der Moment des Timmy Thiele (34) sein - ausgerechnet vor dem Topspiel beim MSV Duisburg (Sonntag, 13.30 Uhr) wackelt Energie-Torjäger Erik Engelhardt (28). Doch Thiele fehlt krank.

Raus mit oder ohne Applaus? Timmy Thiele (34) befindet sich auf Abschiedstour in Cottbus. © Imago / Jan Huebner Seit zwei Wochen hat er nicht trainiert, zuletzt stand der Routinier Ende März beim 1:1 gegen Ulm auf dem Platz. Und falls es aus Thieles Sicht schlecht läuft, wird der Liebling vieler Fans gar nicht mehr das Cottbus-Trikot überstreifen. Denn Thiele ist sportlich nur noch dritte Wahl. An Engelhardt mit seinen 21 Saisontoren ist kein Vorbeikommen. Dahinter hat sich Ted Tattermusch (24) mit viel Trainingsfleiß in Position gebracht und den Platzhirsch, wenn man den Worten seines Trainers folgen mag, sportlich überholt. Energie Cottbus Big Points im Aufstiegsrennen! Energie Cottbus schiebt sich mit Sieg auf Platz zwei Deshalb fristet der Aufstiegsheld von 2024 ein Reservistendasein. Schon vor Wochen stellte Pele Wollitz (60) klar: "Ich nehme auf Namen keine Rücksicht mehr." Damit war vorwiegend Thiele gemeint, der im Saisonfinale 2024 gegen Herthas U23 die Partie gelbgesperrt auf dem Zaun mit den Fans verfolgte. Das Bild brannte sich ein, Thiele wurde zum Volksidol - und jüngst zum Lausitz-Botschafter ernannt.

Timmy Thiele verpasste die Vorbereitung - und fand nie wieder zu seiner Form früherer Tage

Sportlich und im Teamgefüge ist Thieles Standing gesunken. © Frank Hammerschmidt/dpa Doch all der Ruhm schützt vor harten Entscheidungen nicht. Thieles Standing bröckelte, auch weil er immer wieder mal - aufgrund seines langen Anfahrtsweges aus Wandlitz (nördlich Berlins) - im Training fehlte. Das war schon vorige Saison so, wurde aber erst diese Saison, als Thiele nicht mehr traf, so richtig Thema. Auch an seiner Impulsivität und zuweilen Negativität soll sich der ein oder andere Mitspieler stören. Bei den Entscheidungsträgern verspielte er sich Kredit, weil er nach dem bitteren Saisonausgang 2025 - als Thiele auf dem Platz Rotz und Wasser vergoss - zunächst in den (lange geplanten) Familienurlaub fuhr und sich erst im Anschluss einer Knie-OP unterzog. Energie Cottbus Winter-Leihgabe könnte Cottbus' erste Sommer-Verstärkung werden Die Folge: Thiele verpasste die Vorbereitung, wirkte diese Serie nicht mehr so spritzig und explosiv wie im Vorjahr, kam selten überhaupt zu Torraumaktionen. Dabei hatte Wollitz zu Mitte der Saison extra das Spielsystem auf 4-4-2 mit Raute umgestellt, um Thiele auf die Platte zu bekommen. Im Januar stellte Wollitz konsterniert fest: "Ich erkenne das nicht, warum wir mit zwei Stürmern spielen."

Timmy Thiele teilt sein Leben mit seinen Fans auf Social Media - nicht allen gefällt das