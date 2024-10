Großes Rätselraten um aussortierten Cottbus-Profi: Wie geht es weiter?

Cottbus - Lediglich 26 Pflichtspiele hat Paul Milde (29) seit Sommer 2022 für Energie Cottbus bestritten. Zig Verletzungen verhinderten mehr Einsätze des früheren Drittliga-Profis des Chemnitzer FC . In den Cottbuser Planungen spielt er keine Rolle mehr.

Großes Problem an der Geschichte: Die Kommunikation! Obwohl sich die Reservistenrolle des 140-fachen Regionalliga -Akteurs über Monate abgezeichnet hatte, fanden beide Seiten keine einvernehmliche Lösung.

Für den FCE wird der Außenverteidiger so schnell nicht mehr auflaufen! Vor zwei Wochen posaunte Trainer-Manager Claus-Dieter Wollitz (59): "Ein Spieler wird unter meiner Verantwortung keine Sekunde mehr für Energie Cottbus spielen."

Vermutlich wird der Verteidiger nur noch im Cottbuser Trainingsoutfit zu sehen sein. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie so häufig bei laufenden Verträgen war auch in dem Fall eine Abfindung Streitthema. Doch das Pokerspiel ging für den Verein nicht auf: Milde blieb - seine sportlichen Ambitionen stellte der Familienvater erst einmal hinten an.

Im August gab es außerdem Gerüchte, dass der 29-Jährige krankmache. In der Tat fehlte Milde in der Phase einige Wochen - weil er zweimal über mehrere Tage Antibiotika verschrieben bekam.

Nach seiner Rückkehr sollte Milde mittels Sondertraining seine durch die Krankheit verursachten Fitnessrückstände aufarbeiten. Dies wirkte auf den Spieler wie Straftraining.

Nichtsdestotrotz sieht sich Milde weiter als Teil des Teams, war bei den jüngsten Siegen im Stadion. Er feierte mit den Kollegen auf dem Rasen, den er mit Trikot wohl nicht mehr betreten wird.



Klar ist: Das Tischtuch ist zerschnitten, ein Winterwechsel wäre für beide Seiten Sinn wohl die beste Option. Wenn sie wieder miteinander reden.