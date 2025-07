Hat dieser Test schon die Startelf von Energie Cottbus verraten, Herr Wollitz?

Hagenberg im Mühlkreis (Österreich) - Noch knapp zwei Wochen bis zum scharfen Start für Energie Cottbus in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken. In den zwei Testspielen im Trainingslager kristallisierte sich eine Startelf heraus.

Alles in Kürze

Selbst Wollitz gab nach dem lange zähen Spiel gegen Wels zu: "Wir wissen alle, dass die Mannschaft von heute so nie in der Meisterschaft aufläuft."

"Nee, das war so abgesprochen mit der ganzen Mannschaft, dass die einen heute [gegen Ried] und die anderen morgen [gegen Wels] beginnen", wiegelte Pele Wollitz (60) gegenüber TAG24 ab.

Mit dieser Elf und im gewohnten 4-3-3-System ging Energie Freitagabend gegen Österreichs Bundesligist SV Ried über die volle Distanz ins Rennen - wie auch in der Liga?

Leih-Rückkehrer Can Moustfa (20) galt als einer der größten Gewinner der Vorbereitung, ist nah dran an der Startelf. © Frank Hammerschmidt/dpa

Am Samstag kamen viele der jüngeren Spieler zum Einsatz. So richtig aufdrängen konnte sich nur Can Moustfa (20), den Wollitz anschließend fast schon euphorisch lobte:

"Wir sind auch gut aus der Halbzeit gekommen und dann hat man gesehen, was Unbekümmertheit ausmacht, was Talent ausmacht. Can Moustfa schießt zwei wunderschöne Tore und bereitet ein drittes Tor außergewöhnlich vor."

Der Leih-Rückkehrer überzeugte auf dem linken Flügel und tritt in Konkurrenz zu Jannis Boziaris (22). Der Deutsch-Grieche verpasste über zwei Wochen der Vorbereitung aufgrund muskulärer Probleme.

"Man hat dann auch gesehen, dass er wenig Rhythmus hatte, wenig Spielsicherheit, wenig Spielkondition", so sein Trainer. Auch die Position als verkehrter Linksaußen überraschte.

Wollitz erläuterte: "Ich glaube, dass er das aus dem Halbfeld sehr gut spielen kann. Er ist natürlich nicht der klassische Außenbahnspieler, was aber grundsätzlich in unserem Spiel auch nicht so vorkommen soll."

Letzte Chance sich für die Startelf zu empfehlen haben alle Akteure am Samstag in der Generalprobe gegen Erzgebirge Aue (Anstoß: 13.30 Uhr).