Wollitz gibt bei Energie Cottbus den Feierbefehl! 60. Geburtstag bis weit nach Mitternacht

Wels/Linz (Österreich) - Mit einem Ständchen am Morgen und einem 3:1-Sieg am Abend gegen HOGO Hertha Wels beschenkte Energie Cottbus seinen Trainer Pele Wollitz am Samstag zum 60. Geburtstag. Nach dem Spiel gab der Kulttrainer den Feierbefehl.