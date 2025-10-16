Huch, was macht dieser Ex-Bundesliga-Star im Training bei Energie Cottbus?

Cottbus - Huch, was macht denn dieser frühere Hertha -Profi auf dem Cottbuser Trainingsplatz? Bei diesigen Bedingungen gibt sich Tolga Cigerci (33), Bruder von Energie -Kicker Tolcay (30), seit dieser Woche die Ehre beim Drittligisten.

Tolga Cigerci (33, l.) spielte bis 2023 an der Seite von Prince Boateng (38, Karriere beendet) im Hertha-Mittelfeld. Den Abstieg der Alten Dame konnten sie nicht verhindern. © IMAGO / Revierfoto

Den Trainingsbesuch des Ex-Bundesliga-Kickers (70 Partien) hatte Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) in der Vorwoche angekündigt. Offiziell, damit sich der aktuell Vereinslose fit halten kann.

Doch die Verbindung besteht schon länger: Der ältere Cigerci-Bruder war in den Monaten zuvor mehrfach in Cottbus gewesen, vorwiegend, um Bruder Tolcay mental und logistisch zu unterstützen.

Drittliga-Topspieler Tolcay Cigerci wurde vor Kurzem zum ersten Mal Papa, pendelt nahezu täglich zwischen Berlin und Cottbus - und saß zuletzt auf heißen Kohlen.

Der errechnete Geburtstermin von Sohn Nayel wurde um mehr als eine Woche überschritten, weshalb Tolcay zuletzt auf Abruf spielte.

Kurios: Bruder Tolga kutschierte ihn einen Tag nach der Geburt seines Sohnes sogar zum Spiel nach Cottbus. Die Fahrt sollte sich lohnen - Tolcay Cigerci traf beim 3:2-Erfolg über Aachen doppelt.