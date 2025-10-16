Huch, was macht dieser Ex-Bundesliga-Star im Training bei Energie Cottbus?
Cottbus - Huch, was macht denn dieser frühere Hertha-Profi auf dem Cottbuser Trainingsplatz? Bei diesigen Bedingungen gibt sich Tolga Cigerci (33), Bruder von Energie-Kicker Tolcay (30), seit dieser Woche die Ehre beim Drittligisten.
Den Trainingsbesuch des Ex-Bundesliga-Kickers (70 Partien) hatte Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) in der Vorwoche angekündigt. Offiziell, damit sich der aktuell Vereinslose fit halten kann.
Doch die Verbindung besteht schon länger: Der ältere Cigerci-Bruder war in den Monaten zuvor mehrfach in Cottbus gewesen, vorwiegend, um Bruder Tolcay mental und logistisch zu unterstützen.
Drittliga-Topspieler Tolcay Cigerci wurde vor Kurzem zum ersten Mal Papa, pendelt nahezu täglich zwischen Berlin und Cottbus - und saß zuletzt auf heißen Kohlen.
Der errechnete Geburtstermin von Sohn Nayel wurde um mehr als eine Woche überschritten, weshalb Tolcay zuletzt auf Abruf spielte.
Kurios: Bruder Tolga kutschierte ihn einen Tag nach der Geburt seines Sohnes sogar zum Spiel nach Cottbus. Die Fahrt sollte sich lohnen - Tolcay Cigerci traf beim 3:2-Erfolg über Aachen doppelt.
Tolga Cigerci und Tolcay Cigerci bald gemeinsam auf dem Feld?
Künftig dürften sich die Cigerci-Brüder ihren Arbeitsweg teilen. Denn Tolga ist trotz 33 Jahren nicht müde, postete in den letzten Monaten immer wieder harte CrossFit-Workouts auf Instagram.
Bei allem Enthusiasmus kann aber selbst die Mischung aus Schnellkraft und Ausdauer kein Mannschaftstraining im Fußball ersetzen.
Deswegen jetzt erst einmal Cottbus mit seinem Bruder, mit dem er im Herrenbereich tatsächlich noch nie zusammengespielt hat.
Eigentlich war das auserkorene Ziel des Deutsch-Türken die Süper Lig, wo er in den vergangenen zwei Jahren kickte, wie sein Berater Kadir Özdogan TAG24 bestätigte. Allerdings war das Mitte August - seitdem ist Tolga noch immer ohne Verein.
Zuletzt stieg der defensive Mittelfeldspieler mit Sivasspor aus der höchsten türkischen Spielklasse, ab. Genauso wie zuvor mit Ankaragücü.
In Cottbus kann Cigerci sich jetzt fit für eine neue Aufgabe machen - oder Energie beim geheimen Aufstiegscoup in die 2. Bundesliga helfen.
