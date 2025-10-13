Einer fliegt, der andere guckt zu: Desaster für zwei Ex-Energieler in Liga vier

Lohne/Cottbus - Tiefer Fall für zwei Ex-Energieler! Uwe Möhrle (45) und Martin Kobylanski (31), einst gemeinsam Zweitliga-Profis bei Energie Cottbus , erleben mit Blau-Weiß Lohne ein echtes Desaster in der Regionalliga Nord.

Ex-Profi Uwe Möhle (45) etablierte Blau-Weiß Lohne in der Regionalliga und muss nach fast drei Jahren seinen Trainerstuhl räumen. © IMAGO / Susanne Hübner

Nach 14 Spieltagen hängt der Klub nahe Oldenburg tief im Tabellenkeller fest. Die Schreckensbilanz: Nur zehn Zähler, zuletzt sieben Niederlagen in den jüngsten acht Pflichtspielen, Platz 17.

Im Niedersachsen-Duell gegen Liga-Krösus SV Meppen ist schon zur Halbzeit beim Stand von 0:3 für Spielmacher Kobylanski der Ofen aus - und einen Tag nach dem Spiel für Trainer Möhrle Feierabend.

Der war im Sommer in seine vierte Spielzeit beim Emporkömmling des Amateurfußballs gegangen, brachte lange seine reichhaltige Profi-Erfahrung (knapp 400 Spiele) ein. Und muss wenige Monate nach dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte seinen Hut nehmen!

Am 24. Mai besiegte das kleine Lohne das große Osnabrück an der Bremer Brücke sensationell mit 4:2. Das sorgte nicht nur für den Sargnagel von VfL-Trainer Marco Antwerpens (54), sondern auch für die Lohner Teilnahme am DFB-Pokal.

Mitte August empfing also Lohne Zweitligist Greuther Fürth zu einem Fußballfest im Heinz-Dettmer-Stadion. Fast 5000 Fans wollten sich das Highlight nicht entgehen lassen.