Kuriose Anfrage: Nationalelf Katars wollte gegen deutschen Drittligisten spielen

Hagenberg im Mühlkreis (Österreich) - Diese Anfrage war alles andere als alltäglich: Drittligist Energie Cottbus hat eine illustre Testspiel-Anfrage abgelehnt. Nach TAG24 -Recherchen fragte kein Geringerer als die Nationalelf Katars bei den Lausitzern an.

Alles in Kürze

Die Nationalelf Katars quartiert dieser Tage zum Trainingslager in Österreich. (Archivbild aus Oktober 2024) © FADEL SENNA / AFP

Seit Donnerstagabend campiert Energie Cottbus in Österreich. Im Trainingslager werden die Feinheiten für eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga erprobt.

Darunter sind zwei Testspiele gegen den SV Ried (Bundesliga Österreich und Hertha Wels (2. Liga Österreichs), aber nicht mit der Nationalmannschaft Katars!

Dabei wäre ein Duell zum Greifen nah gewesen: Dem Vernehmen nach schlagen auch die Kataris in den nächsten Tagen ihr Quartier in Österreich auf. Und wollen vor Ort natürlich auch ihren Ist-Zustand austesten. Deshalb erreichte unter anderem die Lausitzer eine Anfrage zwecks eines Leistungsvergleiches.

Allerdings: Diesen lehnten die Cottbuser Verantwortlichen um Kulttrainer Pele Wollitz (59) mit Blick auf die beiden bereits feststehenden Testspiel-Gegner am Freitag und Samstag aber ab. Schon am Mittwoch geht es zurück in die Lausitz.