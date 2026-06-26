Neuer Vertrag so gut wie klar: Energie-Toptorjäger vor Verlängerung!
Cottbus - Gute Nachricht für Energie Cottbus: Der Zweitliga-Aufsteiger steht vor der Verlängerung mit Toptorjäger Erik Engelhardt (28)!
Dies erfuhr TAG24 aus dem Vereinsumfeld. Demnach seien sich alle Parteien mündlich einig, nur noch die Unterschrift fehle unter dem Vertrag.
Der Mittelstürmer verlängert langfristig, sein bisheriges Arbeitspapier wäre im Juni 2027 ausgelaufen.
Cottbus handelt weitsichtig und vermied frühzeitig das Szenario, seinen Topstürmer (22 Liga-Tore in der Aufstiegssaison) kommenden Sommer ablösefrei zu verlieren.
Engelhardt war im Januar 2025 gegen eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich vom VfL Osnabrück in die Lausitz zurückkehrt, etablierte sich nach einem halben Jahr Anlaufzeit als Stürmer Nummer eins.
Der Aufsteiger setzt mit der Verlängerung auch ein Zeichen an die 2. Bundesliga - nach TAG24-Infos waren zwei direkte und potente Liga-Konkurrenten stark am Angreifer interessiert.
Vor Engelhardt hatte Cottbus bereits die Verträge mit Topspieler Tolcay Cigerci (31) und Kapitän Axel Borgmann (31) verlängert.
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