Niederlage im Topspiel! Energie Cottbus muss um Zweitliga-Aufstieg zittern

Duisburg - Flattern jetzt die Nerven im Saisonendspurt? Energie Cottbus muss um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiter zittern.

MSV-Kicker Dominik Kother (26) glänzte mit einer Vorlage und dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. © Fabian Strauch/dpa

Im Knaller-Duell am Sonntag bei Mitverfolger MSV Duisburg setzte es für das Team von Chefcoach Pele Wollitz nämlich ein 1:2 (0:1). Damit verpasste der FCE nicht nur die XXL-Chance, die zuvor viertplatzierten Zebras weiter hinter sich zu lassen, sondern auch, den Abstand zu Aufstiegs-Konkurrent Rot-Weiss Essen (Rang vier) auf fünf Zähler auszubauen. Stattdessen zog man nun in der Tabelle mit dem MSV gleich.

Die knappe Niederlage im mit 30.107 Zuschauern ausverkauften Wedaustadion nahm dabei bereits vor der Halbzeitpause ihren Kurs, als man nach einer Standardsituation das 0:1 (32. Minute) hinnehmen musste.

Einen von der rechten Seite getretenen Eckball durch Dominik Kother verlängerte Thilo Töpken im Getümmel per Hals in Richtung Rusim Bulic. Der verpasste zwar, irritierte wohl aber FCE-Keeper Marius Funk sowie Merveille Biankadi so sehr, dass beide nicht mehr eingreifen konnte, die Kugel am Ende ins Gehäuse kullerte - und zugleich den Halbzeitstand markierte.