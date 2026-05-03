Niederlage im Topspiel! Energie Cottbus muss um Zweitliga-Aufstieg zittern
Duisburg - Flattern jetzt die Nerven im Saisonendspurt? Energie Cottbus muss um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiter zittern.
Im Knaller-Duell am Sonntag bei Mitverfolger MSV Duisburg setzte es für das Team von Chefcoach Pele Wollitz nämlich ein 1:2 (0:1). Damit verpasste der FCE nicht nur die XXL-Chance, die zuvor viertplatzierten Zebras weiter hinter sich zu lassen, sondern auch, den Abstand zu Aufstiegs-Konkurrent Rot-Weiss Essen (Rang vier) auf fünf Zähler auszubauen. Stattdessen zog man nun in der Tabelle mit dem MSV gleich.
Die knappe Niederlage im mit 30.107 Zuschauern ausverkauften Wedaustadion nahm dabei bereits vor der Halbzeitpause ihren Kurs, als man nach einer Standardsituation das 0:1 (32. Minute) hinnehmen musste.
Einen von der rechten Seite getretenen Eckball durch Dominik Kother verlängerte Thilo Töpken im Getümmel per Hals in Richtung Rusim Bulic. Der verpasste zwar, irritierte wohl aber FCE-Keeper Marius Funk sowie Merveille Biankadi so sehr, dass beide nicht mehr eingreifen konnte, die Kugel am Ende ins Gehäuse kullerte - und zugleich den Halbzeitstand markierte.
Engelhardt-Treffer kommt viel zu spät
Nach der Pause bauten die Gastgeber die Führung weiter aus: Kother, der das 1:0 vorbereitet hatte, stellte nach einem scharfen Pass von Florian Krüger auf 2:0 (56.).
Mit dem 0:2-Rückstand im Rücken erwachte die Offensivabteilung der Lausitzer schließlich, erzielte durch Mladen Cvjetinovic den vermeintlichen Anschluss (77.). Schiri Robert Kampka aber nahm den Treffer zurück, weil der Defensivmann den Ball im Zweikampf mit dem MSV-Schlussmann über die Linie beförderte.
Erik Engelhardt brachte die Cottbuser am Ende zwar auf 1:2 (90.+1) heran, doch der Treffer fiel zu spät, um zumindest noch ein Remis herbeizuführen.
Statitistik zum Drittliga-Match zwischen dem MSV Duisburg und Energie Cottbus
3. Liga, 36. Spieltag
MSV Duisburg - Energie Cottbus 2:1 (1:0)
MSV Duisburg: Braune - Bitter (46. Hahn), Fleckstein, Schlicke - Jessen (86. Coskun), Göckan - Bulic, Viet (71. Noß) - F. Krüger (71. Casar), Kother (78. Sussek) - Töpken
Energie Cottbus: Funk - Straudi (73. Rorig), Awortwie-Grant, Cvjetinovic, Borgmann - Pelivan (59. Tolga Cigerci), Michelbrink (85. Lucoqui) - Tolcay Cigerci, Bosiaris (59. Moustfa), Biankadi (46. Hannemann) - E. Engelhardt
Schiedsrichter: Robert Kampka (Köln)
Zuschauer: 30.107 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Töpken (32.), 2:0 Kother (56.), 2:1 E. Engelhardt (90.+1)
Gelbe Karten: Casar (1), Fleckstein (5) / Borgmann (5), Tolcay Cigerci (5), Tolga Cigerci (1)
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa