RB Salzburg verheimlicht das Spiel: Hier steigt der Brisanz-Test gegen Cottbus

Waidring (Österreich) - Von diesem Test soll keiner etwas mitbekommen! Ganz verborgen in einem Tal steigt am Samstagnachmittag um 15 Uhr ein Leistungsvergleich zwischen RedBull Salzburg und Energie Cottbus . Noch nicht einmal Journalisten sind zu dem Geheimtest zugelassen. TAG24 hat den Spielort dennoch ausfindig gemacht.

Diese unscheinbare Zufahrt führt zu einem durchaus ansehnlichen Sportgelände. © TAG24/Lukas Schulze

Versteckt hinter einem Wäldchen deutet wenig auf ein Stadion hin, das sich offiziell Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena Waidring schimpft. Immerhin ist im Dorfkern ein Wegeschild mit dem Hinweis zum "Sportplatz" zu finden.

Wir brauchen etwas Geduld und Gespür, ehe eine Hinweistafel in einer Kurve verrät: Hier ist der Sportklub Waidring zu Hause.

Normalerweise spielen hier die Fußballer in der 1. Gebietsklasse Ost, das ist tiefster Amateurfußballs Österreichs. Die Anlage kommt jedoch deutlicher schmucker daher, als es die Spielklasse vermuten lässt.

Es gibt exakt zwei Zufahrten an der Vorderseite zum Gelände. Auf der einen Stirnseite steht das schicke Vereinsheim, auf der anderen erwartet den Kiebitz eine Menge Geröll.

Will RedBull Salzburg keinerlei Augenzeugen zulassen, wird es tatsächlich ein Leichtes sein, die Anlage abzuriegeln.

Ein Bach mit glasklarem Wasser grenzt an der Rückseite das Gelände vom Waldhang ab. Einen Blick von dort zu erhaschen - nahezu unmöglich.