Jeder darf mal die Binde tragen! Kuriose Kapitänsregel bei Energie Cottbus

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Sportlich läuft es bei Energie in der Vorbereitung noch nicht rund, dafür klingelt die Mannschaftskasse! Denn das Team erlaubt sich seit Wochen einen Spaß mit der Kapitänsbinde.

Auch Newcomer Yusuf Wardak (20) kam schon in den Genuss der Kapitänsbinde, gab auch Anweisungen. © IMAGO / Matthias Koch

Die Truppe macht aus der Not einen Running Gag, denn in Axel Borgmann (32) und Tolcay Cigerci (31) fehlten die beiden Kapitäne mit Verletzungen der Vorsaison in den bisherigen Tests.

Seitdem ist die Binde auf Wanderschaft. Das Motto lautet: Jeder darf mal die Binde tragen! TAG24 hat nachgezählt - insgesamt 14 Akteure liefen in der Vorbereitung für Energie als Spielführer auf.

Bis auf den verletzten Fousseny Doumbia (21) durften oder mussten vor allem alle Neuen als Kapitän schon einmal ran. Der Erste dieser Garde war am 26. Juni gegen Lok Calau Julian Guttau (26).

Auch Newcomer Yusuf Wardak (20) hatte zuletzt die Ehre. Gegenüber TAG24 lässt er durchblicken: "Das ist was ganz Neues, Kapitän war ich noch nicht so oft. Natürlich war das cool, jeder Neuzugang musste da mal durch und ein bisschen Beitrag leisten."

Damit ist die Zahlung in die Mannschaftskasse gemeint. Wardak fügt mit einem Schmunzeln an: "Ich muss noch zahlen."