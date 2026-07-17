Jeder darf mal die Binde tragen! Kuriose Kapitänsregel bei Energie Cottbus
Oberndorf in Tirol (Österreich) - Sportlich läuft es bei Energie in der Vorbereitung noch nicht rund, dafür klingelt die Mannschaftskasse! Denn das Team erlaubt sich seit Wochen einen Spaß mit der Kapitänsbinde.
Die Truppe macht aus der Not einen Running Gag, denn in Axel Borgmann (32) und Tolcay Cigerci (31) fehlten die beiden Kapitäne mit Verletzungen der Vorsaison in den bisherigen Tests.
Seitdem ist die Binde auf Wanderschaft. Das Motto lautet: Jeder darf mal die Binde tragen! TAG24 hat nachgezählt - insgesamt 14 Akteure liefen in der Vorbereitung für Energie als Spielführer auf.
Bis auf den verletzten Fousseny Doumbia (21) durften oder mussten vor allem alle Neuen als Kapitän schon einmal ran. Der Erste dieser Garde war am 26. Juni gegen Lok Calau Julian Guttau (26).
Auch Newcomer Yusuf Wardak (20) hatte zuletzt die Ehre. Gegenüber TAG24 lässt er durchblicken: "Das ist was ganz Neues, Kapitän war ich noch nicht so oft. Natürlich war das cool, jeder Neuzugang musste da mal durch und ein bisschen Beitrag leisten."
Damit ist die Zahlung in die Mannschaftskasse gemeint. Wardak fügt mit einem Schmunzeln an: "Ich muss noch zahlen."
Yusuf Wardak spielt auffällige Vorbereitung und will "einfach Gas geben"
Für viele Spieler ist nicht nur die Kapitänsbinde Neuland, sondern auch die 2. Liga.
Wardak, der zu den auffälligsten der Vorbereitung zählt, erklärt: "Natürlich ist das was sehr Besonderes, weil ich das vor zwei, drei Jahren so nicht gedacht hätte, dass ich mit 20 schon in der 2. Liga bin. Ich bin sehr glücklich. Von den älteren und erfahrenen Spielern wie Leo Bittencourt kann man sehr viel mitnehmen."
Der Youngster nennt vor allem das höhere Tempo im Training und die individuelle Qualität. Am Mittwoch musste er im Test angeschlagen pausieren, am Samstag soll er gegen RB Salzburg (15 Uhr) wieder dabei sein.
Zu den Vergleichen mit dem zu Nürnberg abgewanderten Can Moustfa (21), der einen ähnlichen Werdegang wie Wardak hat und ihm auch vom Spielstil ähnelt, sagt er: "Ich glaube Can hatte einen guten Ruf hier, er ist auch ein Dribbler wie ich. Trotzdem bin ich mein eigenes Ich und gebe einfach Gas."
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch